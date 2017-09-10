В столичном Голосеевском парке разбился мотоциклист

Инцидент произошел на улице генерала Родимцева в Голосеевском районе. Как сообщают очевидцы, на территории Голосеевского парка водитель мотоцикла на закруглении дороги не справился с управлением.

В итоге его машина наехала на бордюрный камень. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики, смогли только констатировать смерть мужчины.

При этом в полиции отметили, что из защитной экипировки на погибшем были шлем и перчатки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева, около улицы Бассейной, в авто прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным правоохранителей - погиб мужчина. Кроме того, женщине оторвало ногу, а находившийся в авто ребенок получил травмы.