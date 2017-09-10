В горел дом, погиб ребенок - ФОТО

В результате инцидента погиб пятилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайном ситуациям, информацию о возгорании они получили около полудня.

Очевидцы сообщали, что горит одна из квартир на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Симиренко в Святошинском районе города. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в квартире находятся люди.

Уже через два часа огонь удалось потушит и спасти людей, которые находились в квартире. Скорая помощь увезла в больницу с сильными ожогами пятилетнего мальчика, мужчину и женщину. Однако спасти ребенка медикам не удалось.

Спасатели также эвакуировали с девятого этажа женщину и двух детей. Причины и обстоятельства происшествия установит следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.