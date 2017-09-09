08:00 09.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице разоблачен конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

По итогам проведения обысков в конвертцентре было изъято примерно 800 тысяч долларов.

В столице разоблачен конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Прокуратура столицы совместно с СБУ сумела разоблачить и вскоре пресечь незаконную работу т.н. "конвертационного центра", работавшего в столице и в области. Также конвертцентр функционировал и в прочих регионах, в т.ч. Одессе. Такое сообщение поступило от Л. Сарган – пресс-секретаря генпрокурора Украины.

По ее словам уже была пресечена работа конвертцентра, функционировавшего в столице и в области, а также и в других областях. Он оказывал услуги по сведению к минимуму налоговых обязательств предприятиями, а также по легализации полученных нелегально доходов. Оборот центра составлял около миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, конвертцентр был разоблачен в Днепре.


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