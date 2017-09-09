12:27 09.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173336:mysnichenko

Один из пострадавших от стрельбы на Дегтяревской – в реанимации

Второй пострадавший по итогам стрельбы в Шевченковском районе – в обычном отделении больницы.

Один из пострадавших от стрельбы на Дегтяревской – в реанимации

На данный момент с ним работают сотрудники полиции. Один из пострадавших по итогам перестрелки восьмого сентября на улице Дегтяревской на данный момент находится в реанимации - в послеоперационном наркозе. Об этом рассказал хирург 17-ой больницы столицы Дмитрий Мясников.

Второй же пострадавший - в обычном отделении, с ним сейчас – сотрудники полиции. Двое мужчин с огнестрельными ранениями в 15.40 доставили в нашу больницу. У одного - ранения конечностей, у второго же - и ранения конечностей, а также ранение брюшной полости.

Как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе восьмого сентября была погоня двух авто и перестрелка


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив