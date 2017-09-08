19:08 08.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле Бессарабской площади взорвалось авто: есть погибший и пострадавшие

В центре Киева, около улицы Бассейной, в авто прогремел мощный взрыв.

Возле Бессарабской площади взорвалось авто: есть погибший и пострадавшие

Согласно предварительным данным правоохранителей – по итогам взрыва погиб мужчина. Кроме того, женщине оторвало ногу, а находившийся в авто ребенок получил травмы. Вскоре пострадавших отвезли в больницу. Сейчас на месте трудятся взрывотехники, правоохранители, медики. Выясняют, что именно произошло.

Как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе восьмого сентября два авто устроили погоню с перестрелкой. В итоге авто на иностранных номерах бросили на ул. Белорусская, а сами злоумышленники скрылись. На месте на данный момент работает следственно-оперативная группа.


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