Возле Бессарабской площади взорвалось авто: есть погибший и пострадавшие

Согласно предварительным данным правоохранителей – по итогам взрыва погиб мужчина. Кроме того, женщине оторвало ногу, а находившийся в авто ребенок получил травмы. Вскоре пострадавших отвезли в больницу. Сейчас на месте трудятся взрывотехники, правоохранители, медики. Выясняют, что именно произошло.

Как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе восьмого сентября два авто устроили погоню с перестрелкой. В итоге авто на иностранных номерах бросили на ул. Белорусская, а сами злоумышленники скрылись. На месте на данный момент работает следственно-оперативная группа.