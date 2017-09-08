16:10 08.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На перекрестке Зоологической и Дегтяревской произошла перестрелка и погоня

В центре столицы восьмого сентября была замечена погоня с перестрелкой.

На перекрестке Зоологической и Дегтяревской произошла перестрелка и погоня

Так, перестрелка и погоня были замечены на пересечении улицы Дегтяревская и улицы Зоологическая. Такие сообщение распространили очевидцы событий.

Таким образом – на пересечении Зоологической и Дегтяревской была погоня и перестрелка. Два авто на зарубежных номерах гнались друг за другом. Из одной вскоре начали стрелять. И в итоге у одного авто появились повреждения. Вскоре оба авто скрылись из виду – рассказывают очевидцы. Также известно, что одну из этих машин вскоре бросили неподалеку, люди из машины скрылись.

Как сообщал УРА-Информ, стрельба была замечена в штате Флорида – в местном аэропорту. Ранен мужчина.


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