00:30 08.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи

В столичном парке им. Т. Шевченко девятого сентября в 12:00 запланированы мероприятия по случаю Всемирного дня оказания первой медпомощи.

В столице пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи

По словам медиков - цель указанного мероприятия к Всемирному дню скорой помощи – это пропаганда распространения знаний об оказании домедицинской помощи при различных состояниях, а также призыв граждан к ведению здорового образа жизни.

В указанном мероприятии участие намерены принять как медработники системы экстренной помощи столицы, так и жители города и его гости. Все желающие на мероприятии получат возможность померять давление, уровень кислорода, пройти ЭКГ и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в восьмерку государств с наименьшим уровнем вакцинации детей.


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