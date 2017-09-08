В столице пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи

По словам медиков - цель указанного мероприятия к Всемирному дню скорой помощи – это пропаганда распространения знаний об оказании домедицинской помощи при различных состояниях, а также призыв граждан к ведению здорового образа жизни.

В указанном мероприятии участие намерены принять как медработники системы экстренной помощи столицы, так и жители города и его гости. Все желающие на мероприятии получат возможность померять давление, уровень кислорода, пройти ЭКГ и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в восьмерку государств с наименьшим уровнем вакцинации детей.