В Шевченковском районе Киева произошла перестрелка – ФОТО

В Киеве на улице Белорусской произошла перестрелка один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.
Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".
Отметим, инциденты случились на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической.
"Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе… скрылись, у одной повреждения", - отметили свидетели.
В данный момент работает следственно-оперативная группа.
В часности, правоохранители устанавливают все причины происшествия. В автомобиле обнаружены гильзы, по всей вероятности водитель отстреливался. Есть раненые.
Напомним как сообщал "Ура-Информ", в Подольском районе столицы в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями.