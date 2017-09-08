В Шевченковском районе Киева произошла перестрелка – ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".

Отметим, инциденты случились на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической.

"Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе… скрылись, у одной повреждения", - отметили свидетели.

В данный момент работает следственно-оперативная группа.

В часности, правоохранители устанавливают все причины происшествия. В автомобиле обнаружены гильзы, по всей вероятности водитель отстреливался. Есть раненые.

Напомним как сообщал "Ура-Информ", в Подольском районе столицы в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями.