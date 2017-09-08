В Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка, ранен полицейский - ФОТО

В ночь на пятницу, 8 сентября, в столичном клубе "Гадкий Койот" произошел конфликт с дракой и ножевым ранением.
Тут подрались бывший АТОшник и сторонник сепаратистов. В результате инцидента был ранен полицейский.
Как сообщают очевидцы, конфликт произошел из-за того, что один из отдыхающих заведения - боец, который около года назад вернулся с востока Украины, услышал как неизвестный ему человек громко прославлял так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". После чего он вызвал сепаратиста во двор на разговор.
Вместе с тем, не договрившись АТОшник позвал друзей, которые начали вовсю бить мужчину. Ему разбили голову, но он не растерялся и достал нож, поскольку нападавших было 12, а он один.
Отдыхающие заведения вызвали полицию. Во время задержания мужчина нанес полицейскому удар ножом в ногу.
Скорая помощь увезла раненного в больницу. Все участники драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 июня в центре Киева неизвестные устроили пьяную драку. В двое мужчин вместе выпивали в районе станции метро "Золотые ворота". Между ними произошел конфликт, который перешел в драку.