В Киеве обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в Оболонском районе во время проведения земляных работ была обнаружена осколочная авиационная бомба ОАБ-585 времен Второй мировой войны.

Так, благодаря быстрому реагированию сотрудников ГСЧС взрывоопасные вещества были успешно разменированые. Кроме того, обнаруженные снаряды изъяты и уничтожены на полигоне.

Стоить отметить, что сначала 2017 года на территории Киева спасатели нашли и ликвидировали 781 взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

Напомнима, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле мусорного бака в Ровно нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. При этом полицейские установили, что во дворе дома на улице Макарова вблизи мусорного бака местная жительница заметила пакет с предметом, внешне похожий на снаряд.