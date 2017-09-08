13:15 08.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве 8 сентября

В ближайшие часы и до конца дня пятницы, 8 сентября, в Киеве ожидаются усиление ветра.

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве 8 сентября

Порывы ветра могут достигать 15-18 метров на секунду. Об этом, ссылаясь на данные синоптиков, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В связи с чем, киевская служба спасения при департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра.

Так, при усилении ветра необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев - в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Необходимо также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток или при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня дождей синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.


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