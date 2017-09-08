КГГА предупреждает об изменении в ночное время маршрутов ряда киевских троллейбусов

С сегодняшнего дня, пятницы, 8 сентября, начиная с 23 часов и до пять часов утра киевские троллейбусы №5, №7, №26, №41, №92Н и №93Н будут курсировать по новому графику. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это связано с ремонтом развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Данила Щербаковского. Ремонт продлится до 10 сентября. Таким образом, маршруты будут изменены следующим образом:

№5: "станция метро. "Площадь Льва Толстого" - улица Победы - улица Довженко - улица Телиги - улица Мельникова -улица Оранжерейная -улица Дорогожицкая - улица Вавиловых - улица Щусева - улица Стеценко - Интернациональная площадь - улица Маршала Гречко - улица Белицкая".

№26: "проспект Свободы - Интернациональная площадь - станция метро "Дорогожичи". №92Н: "Железнодорожный вокзал "Южный"- улица Победы - улица Довженко - улица Телиги - улица Мельникова - улица Оранжерейная - улица Дорогожицкая - улица Вавиловых - улица Щусева - улица Стеценко - Интернациональная площадь - улица Гречка - проспект Гонгадзе - улица Свободы".

№7, №41 и №93Н будут закрыты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8, 9 и 11 сентября в движение автобусов №62 и №115 внесут изменения.