В Киеве банда полицейских грабила на вокзале пассажиров - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, обычно добычей преступников в погонах становились деньги, мобильные телефоны потерпевших и другие ценные вещи.

Согласно словам столичных полицейских, одному подозреваемому суд назначил домашний арест, поскольку тот сотрудничает со следствием. В часности задержанный полицейский признался, что брал деньги в мирных жителей.

В свою очередь другие правоохранители свои обвинения полностью отвергают.

В настоящее время всем задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 186 УК Украины. Кроме того, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева в среду поздно неизвестные расстреляли мужчину.