Суд временно запретил Шуфричу-младшему управлять автомобилем

По ходатайству столичной прокуратуры сын народного депутата два месяца не может садится за руль автомобиля. Как сообщает на своей страничке в Facebook в четверг, 7 сентября, пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежда Максимец, такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на сегодняшнем заседании.

Напомним, 27 августа в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа.

Полиция открыла уголовное дело по факту аварии. 29 августа Шуфричу-младшему сообщили о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева отпустил подозреваемого на поруки отца, народного депутата Нестора Шуфрича.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киева обжаловала меру пресечения в Апелляционный суд Киева.