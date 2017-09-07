Ночью в столице обрушились три гаража - ФОТО

В ночь на четверг, 7 сентября, в Киеве произошел завал гаражей.
В результате инцидента два автомобиля были раздавлены. К счастью, никто из людей не пострадал.
Как сообщает столичная полиция, в Лабраторном переулке рухнули сразу три гаража в гаражном кооперативе "Победа". На место происшествия немедленно выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, три экипажа скорой помощи, экипаж полиции и взрывотехники.
Уже на месте спасатели установили, что случился обвал гаражных боксов. При этом грохот был таким сильным, что охранники приняли его за взрыв, - пояснили в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют причины обвала.
Напомним как сообщал УРА-Информ, автомобиль с номерами зарубежной регистрации горел на Столичном шоссе. Вероятно, причиной возгорания стала техническая неисправность.