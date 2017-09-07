07:45 07.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Ночью в столице обрушились три гаража - ФОТО

В ночь на четверг, 7 сентября, в Киеве произошел завал гаражей.

Ночью в столице обрушились три гаража - ФОТО

В результате инцидента два автомобиля были раздавлены. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщает столичная полиция, в Лабраторном переулке рухнули сразу три гаража в гаражном кооперативе "Победа". На место происшествия немедленно выехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, три экипажа скорой помощи, экипаж полиции и взрывотехники.

Уже на месте спасатели установили, что случился обвал гаражных боксов. При этом грохот был таким сильным, что охранники приняли его за взрыв, - пояснили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют причины обвала.

Напомним как сообщал УРА-Информ, автомобиль с номерами зарубежной регистрации горел на Столичном шоссе. Вероятно, причиной возгорания стала техническая неисправность.


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