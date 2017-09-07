14:37 07.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Маршрут поменяют киевские автобусы №32 и №115

8, 9 и 11 сентября в движение автобусов №62 и №115 внесут изменения.

Маршрут поменяют киевские автобусы №32 и №115

Так, изменения будут внесены по причине подготовки мероприятия "открытие года языков" на Подоле. Такое сообщение было распространено в пресс-службе "Киевпасстранс". Таким образом, автобусные маршруты №62 станут ходить от Ботанического сада и до столичного Владимирского спуска по актуальному маршруту. Затем – от ул. Набережно-Крещатицкая - Спасская - Сковороды - Межигорская - Набережно-Крещатицкая - Владимирский спуск.

Автобусный маршрут № 115 от конечной "Дом культуры" до Валашской будет ходить по актуальному маршруту, а потом - Ильинская - Набережно-Крещатицкая.

Как сообщал УРА-Информ, в августе меняли маршрут троллейбуса №43.


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