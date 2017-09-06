Жителям Подола не рекомендуют пить воду из-под крана

Данные про это распространили в пресс-службе "Киевводоканала". Согласно этим данным – местом проведения работ будут являться сети на жилищном массиве Виноградарь, в частности – на Порика, Косенко, Золочевского, а также Чигринской, Межевом переулке и еще нескольких. На указанный период времени "Киевводоканал" не советует применять воду из-под крана для приготовления еды, а также для санитарно-гигиенических нужд.

Как сообщал УРА-Информ, в июле столичным жителям не рекомендовали пить воду из-под крана в районе Оболонь – в период с 12 по 13 июля.