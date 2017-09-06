12:20 06.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173108:mysnichenko

Жителям Подола не рекомендуют пить воду из-под крана

Ночью восьмого сентября - с 23:00 до семи утра - "Киевводоканал" намерен провести профилактическую промывку сетей на Подоле.

Жителям Подола не рекомендуют пить воду из-под крана

Данные про это распространили в пресс-службе "Киевводоканала". Согласно этим данным – местом проведения работ будут являться сети на жилищном массиве Виноградарь, в частности – на Порика, Косенко, Золочевского, а также Чигринской, Межевом переулке и еще нескольких. На указанный период времени "Киевводоканал" не советует применять воду из-под крана для приготовления еды, а также для санитарно-гигиенических нужд.

Как сообщал УРА-Информ, в июле столичным жителям не рекомендовали пить воду из-под крана в районе Оболонь – в период с 12 по 13 июля.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив