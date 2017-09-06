В столице сгорело авто на еврономерах

Такие данные распространили представители dtp.kiev.ua. выяснилось, что на городском Столичном шоссе недавно сгорел автомобиль на зарубежных номерах. Вероятно, причиной возгорания стала техническая неисправность.

Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине автобус с пасажирами упал в кювет. В итоге девятеро граждан пострадали. Данный автобус ехал в направлении Польши. По невыясненной причине транспортное средство опрокинулось в кювет – около села Константиновка. По факту ДТП было открыто уголовное производство – по статье УК нарушение правил безопасности при управлении транспортом.