00:30 06.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице появится горнолыжный комплекс "Пирогово"

В столице идет подготовка конкурса для последующего строительства горнолыжного комплекса под названием "Пирогово". 

В столице появится горнолыжный комплекс

Эти данные распространила пресс-служба КГГА, ссылаясь на Департамент экономики. Согласно информации – стартовали подготовительные работы для последующего проведения конкурса для привлечения инвестора к проекту строительства горнолыжного комплекса рекреационного и развлекательного значения – для всесезонного отдыха – в районе Голосеево. Комплекс будет называться Пирогово.

Сейчас рассматривают возможность строительства на экс-полигоне бытовых отходов №1. На этом участке земли примерной площадью в 100 гектаров хотят обустроить кафе, спортцентр, стоянку, бассейны, водоем, веревочный парк и многое другое. Объем инвестиций – около 12 миллионов евро.

Как сообщал УРА-Информ, уже объявили конкурс на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода.


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