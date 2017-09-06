В столице появится горнолыжный комплекс "Пирогово"

Эти данные распространила пресс-служба КГГА, ссылаясь на Департамент экономики. Согласно информации – стартовали подготовительные работы для последующего проведения конкурса для привлечения инвестора к проекту строительства горнолыжного комплекса рекреационного и развлекательного значения – для всесезонного отдыха – в районе Голосеево. Комплекс будет называться Пирогово.

Сейчас рассматривают возможность строительства на экс-полигоне бытовых отходов №1. На этом участке земли примерной площадью в 100 гектаров хотят обустроить кафе, спортцентр, стоянку, бассейны, водоем, веревочный парк и многое другое. Объем инвестиций – около 12 миллионов евро.

Как сообщал УРА-Информ, уже объявили конкурс на строительство во Львове мусороперерабатывающего завода.