В Киеве водители перекрыли улицу перед Радой - ФОТО

Они устроили акцию протеста за смену правил растаможивания автомобилей, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". Начали водители собираться еще с ночи, говорят, что мероприятия будут проходить на Институтской, Грушевского и Лютеранской.

На акцию собрались владельцы автомобилей с литовскими, польскими и эстонскими номерах. Люди требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения.

В числе их требований – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

Ожидается, что в акции примут участие порядка 3 700 авто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а будут только работать в комитетах.