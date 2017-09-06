В Киеве водители перекрыли улицу перед Радой - ФОТО

В Киеве в среду утром, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли улицу Грушевского от Европейской площади до Верховной Рады.
Они устроили акцию протеста за смену правил растаможивания автомобилей, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". Начали водители собираться еще с ночи, говорят, что мероприятия будут проходить на Институтской, Грушевского и Лютеранской.
На акцию собрались владельцы автомобилей с литовскими, польскими и эстонскими номерах. Люди требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения.
В числе их требований – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
Ожидается, что в акции примут участие порядка 3 700 авто.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а будут только работать в комитетах.