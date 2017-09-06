14:33 06.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Воздухофлотском проспекте совершен акт вандализма

В подземном переходе столицы, что на Воздухофлотском проспекте, неизвестные совершили акт вандализма.

На Воздухофлотском проспекте совершен акт вандализма

Такие данные при помощи социальной сети Facebook распространили представители "Типичного Киева". Как говорится в сообщении – в подземном переходе, что на Воздухофлотском проспекте, был совершен акт вандализма.

Неизвестные решили залить битумной краской черного цвета стены, а также потолок перехода. В августе же нынешнего года власти столицы устраивали ремонт – в данном подземном переходе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Закарпатье вандалами был поврежден флаг Венгрии. Про это ранее сообщал Павел Климкин – министр украинского МИД.


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