На Воздухофлотском проспекте совершен акт вандализма

Такие данные при помощи социальной сети Facebook распространили представители "Типичного Киева". Как говорится в сообщении – в подземном переходе, что на Воздухофлотском проспекте, был совершен акт вандализма.

Неизвестные решили залить битумной краской черного цвета стены, а также потолок перехода. В августе же нынешнего года власти столицы устраивали ремонт – в данном подземном переходе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Закарпатье вандалами был поврежден флаг Венгрии. Про это ранее сообщал Павел Климкин – министр украинского МИД.