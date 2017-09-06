"Киевводоканал" планирует с 2018 года вновь повысить тарифы на холодную воду и водоотвод

Так, в 2018 году жители столицы будут платить за один кубический метр холодной воды 9,47 гривен, а за один кубометр водоотвода - 8,99 гривен. Как сообщает пресс-служба компании, доля платы за холодное водоснабжение и водоотвод в общей плате за коммунальные услуги даже при условии изменения тарифа в среднем составит около 5%.

При этом в компании пояснили, что такое решение связано с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также с изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.

Протокол заседания опубликован на сайте предприятия и направлен на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, - заверили в "Киевводоканале".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава украинского правительства Владимир Гройсман заверил, что сейчас оснований для повышения цен на тарифы на газ в Украине нет.