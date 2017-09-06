11:43 06.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173102:mysnichenko

Из-за марафона центр столицы будет перекрыт

По причине проведения в столице мероприятия "Intersport Ukraine Run" в центре города вскоре будет ограничено движение.

Из-за марафона центр столицы будет перекрыт

Так, движение в столице должны будут ограничить 9-10 сентября – передали в пресс-службе КГГА. С девяти утра девятого сентября и до 23-ех вечера 10-го числа запретят движение на Майдане, а также Крещатике (от Городецкого до Хмельницкого). Кроме того, будет запрещено движение на Европейской площади, Петровской аллее, Арсенальной площади и некоторых еще улицах – по причине монтажа там конструкций.

Как сообщал УРА-Информ, в столице перед Радой была перекрыта улица. Причина перекрытия -  митинг владельцев авто с зарубежной регистрацией.


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