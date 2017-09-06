Из-за марафона центр столицы будет перекрыт

Так, движение в столице должны будут ограничить 9-10 сентября – передали в пресс-службе КГГА. С девяти утра девятого сентября и до 23-ех вечера 10-го числа запретят движение на Майдане, а также Крещатике (от Городецкого до Хмельницкого). Кроме того, будет запрещено движение на Европейской площади, Петровской аллее, Арсенальной площади и некоторых еще улицах – по причине монтажа там конструкций.

Как сообщал УРА-Информ, в столице перед Радой была перекрыта улица. Причина перекрытия - митинг владельцев авто с зарубежной регистрацией.