В центре Киева усилят охрану общественного порядка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Столичные полицейские обратились к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой не нарушать закон и вести себя цивилизованно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве состоится масштабный праздник благодарения, в связи с чем запланированные временные ограничения движения транспорта.