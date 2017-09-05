12:10 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева усилят охрану общественного порядка

В связи с запланированными в ближайшие дни в правительственном квартале массовыми мероприятиями для безопасности участников акций и местных жителей в центре Киева усилят охрану общественного порядка.

В центре Киева усилят охрану общественного порядка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Столичные полицейские обратились к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой не нарушать закон и вести себя цивилизованно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве состоится масштабный праздник благодарения, в связи с чем запланированные временные ограничения движения транспорта.


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