В связи с запланированными в ближайшие дни в правительственном квартале массовыми мероприятиями для безопасности участников акций и местных жителей в центре Киева усилят охрану общественного порядка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева в Facebook.
Как отмечается, в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Столичные полицейские обратились к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой не нарушать закон и вести себя цивилизованно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве состоится масштабный праздник благодарения, в связи с чем запланированные временные ограничения движения транспорта.