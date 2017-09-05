12:10 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Поступления в столичный бюджет уже превысили 40 миллиардов гривен

Столичными плательщиками в период с января по августа месяц 2017 года в бюджеты всех уровней уже было перечислено 40 миллиардов и 809 миллионов гривен.

Поступления в столичный бюджет уже превысили 40 миллиардов гривен

Это - примерно на 5,8 миллиарда гривен либо же на 17% больше, чем было за такой же период 2016-го года. Эти сведения ранее распространили в пресс-службе ГФС Киева. По последним сведениям – за восемь месяцев 2017-го в Госбюджет налогоплательщики города перевели 27 миллиардов и 840 миллионов гривен. Если сравнивать с данными 2016-го года – то в бюджет дополнительно поступило четыре миллиарда – отметили в ГФС.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас работа над проектом госбюджета-2018 уже завершается – ранее сообщал В. Гройсман.


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