Поступления в столичный бюджет уже превысили 40 миллиардов гривен

Это - примерно на 5,8 миллиарда гривен либо же на 17% больше, чем было за такой же период 2016-го года. Эти сведения ранее распространили в пресс-службе ГФС Киева. По последним сведениям – за восемь месяцев 2017-го в Госбюджет налогоплательщики города перевели 27 миллиардов и 840 миллионов гривен. Если сравнивать с данными 2016-го года – то в бюджет дополнительно поступило четыре миллиарда – отметили в ГФС.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас работа над проектом госбюджета-2018 уже завершается – ранее сообщал В. Гройсман.