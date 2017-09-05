23:27 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173066:Polishuk

Полиция усилит меры безопасности в центре Киева

В центре Киеве с сегодняшнего дня и до 8 сентября будут усилены меры безопасности.

Полиция усилит меры безопасности в центре Киева

Это связано обеспечением надлежащего правопорядка в правительственном квартале. На эти дни запланированы мероприятия с массовым участием граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева. Согласно сообщению всего в течение трех дней за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября Верховная Рада Украины открыла седьмую сессию. В четверг президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив