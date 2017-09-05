Полиция усилит меры безопасности в центре Киева

Это связано обеспечением надлежащего правопорядка в правительственном квартале. На эти дни запланированы мероприятия с массовым участием граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева. Согласно сообщению всего в течение трех дней за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября Верховная Рада Украины открыла седьмую сессию. В четверг президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде.