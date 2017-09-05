15:40 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100173044:mysnichenko

Чиновник Киевсовета попался на взятке

Правоохранители пятого сентября провели задержание чиновника Киевсовета.

Чиновник Киевсовета попался на взятке

Так, был задержан глава управления хозобеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха – за то, что ранее он требовал взятку. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Выяснилось, что данный чиновник требовал дать ему взятку от члена ООО в размере 24-ех тысяч гривен – как залог и оплату от предприятия "Хозкомобслуживание".

Чиновники брали взятки за то, что будут предоставлены в аренду помещения складской базы предприятия "Хозкомобслуживание" в районе Голосеево. Официально стоимость этих услуг составляла тысячу гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине на взятке попался бывший глава РГА.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив