Чиновник Киевсовета попался на взятке

Так, был задержан глава управления хозобеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха – за то, что ранее он требовал взятку. Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Выяснилось, что данный чиновник требовал дать ему взятку от члена ООО в размере 24-ех тысяч гривен – как залог и оплату от предприятия "Хозкомобслуживание".

Чиновники брали взятки за то, что будут предоставлены в аренду помещения складской базы предприятия "Хозкомобслуживание" в районе Голосеево. Официально стоимость этих услуг составляла тысячу гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине на взятке попался бывший глава РГА.