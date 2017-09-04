16:55 04.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице три района временно останутся без воды

В некоторых жилых домах Соломенского, а также Печерского района и Святошинского на некоторое время пропадет водоснабжение. 

В столице три района временно останутся без воды

Такие данные распространили в пресс-службе КГГА. Согласно этой информации – с четвертого сентября по 13 сентября в Жулянах планируется проведение санации водопровода на улице Шевченко. Поэтому здесь без воды будут сидеть дома номер 74-124, а также 63-103.

Питьевая вода в данный район будет доставляться при помощи водовозки, что будет установлена на перекрестке Шевченко и Жураковского. Кроме того, пятого сентября на Печерске будут менять арматуру на Орлика, поэтому здесь прекратится водоснабжение домов номер 4,6 и 15/5. Также без воды останутся дома на улице Обуховской в Святошино – в тот же день.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Авдеевка в июле восстановили водоснабжение.


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