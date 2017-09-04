17:46 04.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице после ДТП взорвался автомобиль

По итогам недавнего столкновения автомобилей в столице одна из машин врезалась в столб.

В столице после ДТП взорвался автомобиль

Вскоре после столкновения со столбом авто загорелось и взорвалось. Водитель же данного транспорта был вскоре отправлен в больницу. Такие данные распространили при помощи социальной сети dtp.kiev.ua.

Авария случилась на Саперно-Слободской. Водителю чудом удалось выжить, потому что он быстро выбрался из смятого авто в течение пары минут. Предварительно - Opel не пропустил Toyota и после удара врезался в столб стороной водителя. Водитель получил контузию, ожоги, перелом и ушибы. Сейчас он в больнице.

Как сообщал УРА-Информ, водитель вылетел с автодороги на киевской дамбе, после чего врезался в столб.


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