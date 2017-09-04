В столице двое мужчин обменяли 100 тысяч фальшивых долларов

Такие данные недавно распространили в пресс-службе полиции города. Согласно сообщению – к правоохранителям еще в июне обращались работники банка касательно того, что неизвестные злоумышленники применяя вычислительную технику присваивают средства банка во время обмена валют.

Так, мошенники в терминалах обменивали доллары на гривны, применяя фальшивые банкноты номиналом в 100 долларов. Информация про инцидент уже внесена в реестр. Открыто производство по статье 190 УК.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине мошенники обворовывали банкоматы, используя вирус.