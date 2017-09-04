18:34 04.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице двое мужчин обменяли 100 тысяч фальшивых долларов

В столице недавно правоохранители задержали мошенников, сумевших обменять в банкоматах около 100 тысяч фальшивых американских долларов. 

В столице двое мужчин обменяли 100 тысяч фальшивых долларов

Такие данные недавно распространили в пресс-службе полиции города. Согласно сообщению – к правоохранителям еще в июне обращались работники банка касательно того, что неизвестные злоумышленники применяя вычислительную технику присваивают средства банка во время обмена валют.

Так, мошенники в терминалах обменивали доллары на гривны, применяя фальшивые банкноты номиналом в 100 долларов. Информация про инцидент уже внесена в реестр. Открыто производство по статье 190 УК.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине мошенники обворовывали банкоматы, используя вирус.


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