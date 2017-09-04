В столичном аэропорту "Борисполь" мужчина пытался на корточках пересечь границу - ВИДЕО

Мужчина пытался на корточках пролезть под стойками пограничного контроля. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, молодой человек прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди, решил обойти его.

Он присел на корточки и, таким образом, пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. "Изобретатель" был сразу замечен, а инспектор, обнаружив нарушителя, задержал его и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы.

При этом ни документов, удостоверяющих личность, ни денег у задержанного при себе не оказалось. С его слов, сам он киевлянен 1989 года рождения. Свои действия он пояснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

Он также заявил, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. В его карманах пограничники обнаружили только 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан на трое суток. Полиция устанавливает его личность, а затем будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение границы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами. Как выяснилось, нарушители порядка прилетели рейсом из Стамбула и намеревались попасть в Великобританию.