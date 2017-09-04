В Киеве ограничат движение на Крещатике

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Праздник состоится с 10:00 до 21:00 17 сентября 2017 на улице Крещати", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21:00 15 сентября в 6:00 18 сентября запретят движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения улиц Крещатик и Михайловской).

Мероприятие также предусматривает множество различных локаций на Крещатике, которые позволят и взрослым, и детям весело и интересно провести время в этот день, уверяют организаторы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за восстановления бортового камня на мосту Патона будет ограничено движение транспорта по первой полосе в направлении улицы Соборной.