05:00 04.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Художники пообещали в понедельник восстановить граффити на Грушевского

В понедельник, 4 сентября, киевские художники начнут восстанавливать граффити на здании по улице Грушевского

Художники пообещали в понедельник восстановить граффити на Грушевского

Об этом на своей страничке в Facebook написал художник Гео Лерос. Про его словам, сегодня художники начнут восстанавливать эти работы.

Напомним, возле здания на улице Грушевского в Киеве, где были уничтожены граффити времен Евромайдана, устроили акцию, во время которой подожгли шины и разбили витрину магазина.

Напомним, столичная полиция проводит проверку относительно уничтожения граффити в Киеве. Министр культуры Евгений Нищук написал на своей странице в Facebook, в Министерстве культуры Украины будут искать варианты для восстановления уничтоженных граффити.

Как сообщал УРА-Информ, столичная прокуратура в воскресенье, 3 сентября, открыла уголовное дело по факту уничтожения граффити, которые были нанесены во время исторических событий Революции Достоинства на фасаде дома по улицы Грушевского в Киеве.


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