В Киеве в машине сгорел человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

По информации ведомства, в 2:39 в пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, припаркованного на территории частного домовладения в переулке Буденного, в Дарницком районе столицы.

"В 3:16 пожарные потушили пламя", - сказано в сообщении.

Также во время ликвидации пожара в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины.

Согласно словам сотрудников ГСЧС, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняются все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы произошл сильное возгорание.