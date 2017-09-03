09:48 03.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в машине сгорел человек - ФОТО

Сегодня ночью в украинской столице произошел пожар в грузовом автомобиле КАЗ, в результате которого погиб мужчина. 

В Киеве в машине сгорел человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

По информации ведомства, в 2:39 в пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, припаркованного на территории частного домовладения в переулке Буденного, в Дарницком районе столицы.

"В 3:16 пожарные потушили пламя", - сказано в сообщении.

Также во время ликвидации пожара в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины. 

Согласно словам сотрудников ГСЧС, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняются все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  в здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы произошл  сильное возгорание.


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