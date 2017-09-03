В Киеве в машине сгорел человек - ФОТО

Сегодня ночью в украинской столице произошел пожар в грузовом автомобиле КАЗ, в результате которого погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.
По информации ведомства, в 2:39 в пожарно-спасательную службу Киева поступило сообщение о возгорании автомобиля КАЗ, припаркованного на территории частного домовладения в переулке Буденного, в Дарницком районе столицы.
"В 3:16 пожарные потушили пламя", - сказано в сообщении.
Также во время ликвидации пожара в транспортном средстве было обнаружено тело мужчины.
Согласно словам сотрудников ГСЧС, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время выясняются все причины инцидента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы произошл сильное возгорание.