В Киеве активисты разгромили магазин, где стерли граффити Евромайдана - ФОТО

После этого участники акции протеста подожгли шины. Как сообщают журналисты с места события, стены здания, где раньше были граффити времен Евромайдана, вновь расписыли, однако теперь тут появились надписи в виде "Никогда так больше не делай", "Здесь был Майдан, и он тут будет вечно", "Не сотрешь нас".

Надписи появились и на тротуаре возле здания. Кроме того, активисты забросали здание яйцами, а также заметно, что стекла в окнах на здании в некоторых местах разбито.

Сами активисты пояснили, что им не удалось пообщаться с владельцем заведения, расположенным в этом месте.

На данный момент активисты покинули место происшествия, остались правоохранители и работники охранной фирмы.

Напомним, в Киеве с фасада магазина Эмпориум стерли граффити времен Евромайдана, на которых были изображены украинские писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка.

Как сообщал УРА-Информ, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в правоохранительные органы по уничтожению граффити времен евромайдан на Грушевского в Киеве.