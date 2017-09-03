20:15 03.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Прокуратура открыла дело из-за уничтожения граффити Евромайдана в Киеве

Столичная прокуратура в воскресенье, 3 сентября, открыла уголовное дело по факту уничтожения граффити, которые были нанесены во время исторических событий Революции Достоинства на фасаде дома по улицы Грушевского в Киеве.

Прокуратура открыла дело из-за уничтожения граффити Евромайдана в Киеве

Производство открыто по статье Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он напомнил, что приказом Министерства культуры Украины место боевых действий и массовой гибели граждан в районе улицы Грушевского в городе Киев во время акций протеста в феврале 2014 года отнесено к объектам культурного наследия. В связи с чем повреждение или уничтожение их влечет за собой уголовную ответственность по статье Уголовного Кодекса Украины Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры.

Луценко также предупредил, что бизнес вандалов из "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве уничтожили патриотические граффити, которые были созданы во время событий Евромайдана. Рисунки были стерты с фасада магазина в центре столицы.


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