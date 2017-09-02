02:00 02.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Вместо Ленина в Киеве неизвестные установили трезубец - ФОТО

В Киеве неизвестные лица установили на бывшем постаменте памятника Владимиру Ленину, что находится напротив Бессарабского рынка большой трезуб. Сам же постамент дополнительно украсили желто-голубым и красно-черным флагами.

Вместо Ленина в Киеве неизвестные установили трезубец - ФОТО

Об этом сообщают "Комментарии.Киев".

Как отмечается, ни дворники, ни местные жители не могут точно сказать, когда на постаменте появились флаги и трезубец.

При этом в фонде по организации культурных акций на постаменте и Добровольческое движение ОУН также отрицают свою причастность к данному инциденту.

В свою очередь руководитель ОУН Николай Коханивский заверил, что их организация тут ни при чем. Поскольку, они выступают за то, чтобы вообще демонтировать идеологические недобитые постаменты, и чтобы их ничем не украшали.

"Я за то, чтобы их не украшать, а полностью убрать. А насчет флага, похожего на наш, то они сейчас есть у многих патриотических организаций", - отметил глава ОУН.

Всвязи с этим пока неизвестно кто же сделал эту инсталляцию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице ко Дню Независимости активистка Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в образе статуи Свободы. 


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