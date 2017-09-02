16:26 02.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172840:mysnichenko

На Софийской площади проведут спортивные состязания

На Софийской площади в столице уже скоро будут проведены масштабные спортивные соревнования.

На Софийской площади проведут спортивные состязания

Такие состязания планируется устроить по общей физподготовке международного формата под названием "OPEN Challenge-2017". Данные состязания будут длиться со второго до третьего сентября – с восьми утра и до 20-ти вечера. Такие данные распространили в КГГА.

К данному массовому мероприятию планируют присоединиться более 250 человек. А инициатива же проведения таких состязаний принадлежит в том числе КГГА. Для мероприятия была смонтирована спортплощадка на 1000 метров квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, в столице из-за соревнований по велоспорту ограничили движение.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив