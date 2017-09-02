На Софийской площади проведут спортивные состязания

Такие состязания планируется устроить по общей физподготовке международного формата под названием "OPEN Challenge-2017". Данные состязания будут длиться со второго до третьего сентября – с восьми утра и до 20-ти вечера. Такие данные распространили в КГГА.

К данному массовому мероприятию планируют присоединиться более 250 человек. А инициатива же проведения таких состязаний принадлежит в том числе КГГА. Для мероприятия была смонтирована спортплощадка на 1000 метров квадратных.

Как сообщал УРА-Информ, в столице из-за соревнований по велоспорту ограничили движение.