22:00 02.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Окружной авто врезалось в фуру: двое погибших

Ночью первого сентября в столице произошло смертельное ДТП.

На Окружной авто врезалось в фуру: двое погибших

Так, авария была зафиксирована на киевской Окружной автодороге. Легковое авто врезалось в фуру, и в итоге погибли два пассажира легкового автомобиля марки Дэу. Водитель же данного авто был доставлен в больницу. Но оттуда он вскоре сбежал. Такие данные распространил Киев Оперативный в социальной сети.

Согласно предварительной информации – водитель просто не справился с управлением и врезался в фуру – на большой скорости. В итоге два пассажира легковушки погибли сразу.

Как сообщал УРА-Информ, в августе смертельное ДТП произошло в Винницкой области. Два авто столкнулись на трассе Житомир-Могилев-Подольский.


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