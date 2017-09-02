На Окружной авто врезалось в фуру: двое погибших

Так, авария была зафиксирована на киевской Окружной автодороге. Легковое авто врезалось в фуру, и в итоге погибли два пассажира легкового автомобиля марки Дэу. Водитель же данного авто был доставлен в больницу. Но оттуда он вскоре сбежал. Такие данные распространил Киев Оперативный в социальной сети.

Согласно предварительной информации – водитель просто не справился с управлением и врезался в фуру – на большой скорости. В итоге два пассажира легковушки погибли сразу.

Как сообщал УРА-Информ, в августе смертельное ДТП произошло в Винницкой области. Два авто столкнулись на трассе Житомир-Могилев-Подольский.