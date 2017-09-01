Коммунальщики должны пересчитать тарифы за некачественные услуги, - КГГА

Перерасчет должен также быть сделан если услуги вообще не оказаны. Об этом в пятницу, 1 сентября, во время очередного заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий.

На сегодняшний день фиксируются случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу, - сказал Пантелеев, добавив, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве после обращений киевлян на городские телефонные "горячие" линии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове с сегодняшнего дня, пятницы, 1 сентября, подняли тарифы на вывоз мусора для населения. При этом тарифы выросли в два раза и теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовской городской рады согласовал еще 4 августа.