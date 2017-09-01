Кличко проверил реконструкцию детсада на Оболони

Такое заявление 31 августа сделал мэр столицы В. Кличко – по итогам проведенной проверки хода реконструкции детсада в районе Оболонь – номер 585, что на улице Малиновского. Такие данные распространили в КГГА.

По словам Кличко – данный детский сад был на реконструкции с 2013 г. Потрачена была на него значительная сумма денег. А по итогам инспекции было обнаружено немало проблем. Поэтому открытие этого детсада будет отложено – добавил мэр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман сообщил, что на реформирование начального образования выделят миллиард гривен.