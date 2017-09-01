05:30 01.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172730:mysnichenko

Кличко проверил реконструкцию детсада на Оболони

Вновь построенные в столице, а также недавно реконструированные детсады, которые сдаются вскоре в эксплуатацию, должны соответствовать всем нормам.

Кличко проверил реконструкцию детсада на Оболони

Такое заявление 31 августа сделал мэр столицы В. Кличко – по итогам проведенной проверки хода реконструкции детсада в районе Оболонь – номер 585, что на улице Малиновского. Такие данные распространили в КГГА.

По словам Кличко – данный детский сад был на реконструкции с 2013 г. Потрачена была на него значительная сумма денег. А по итогам инспекции было обнаружено немало проблем. Поэтому открытие этого детсада будет отложено – добавил мэр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман сообщил, что на реформирование начального образования выделят миллиард гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив