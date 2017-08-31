В столице столкнулись автомобиль и трамвай

Так, данное ДТП произошло при участии трамвая, а также автомобиля. Такие сведения распространил недавно сайт kiev.ua. Как стало известно – авария эта возникла на пересечении Кирилловской и Оболонской – при участии трамвая и авто марки Фольксваген Гольф. Передвижение трамвая по итогам аварии было остановлено. Данных о пострадавших в результате аварии пока нет, на месте трудится патруль.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине фура сбила двух велосипедистов, потому что водитель грузовика не справился с управлением. По итогам ДТП один велосипедист погиб, а другой был доставлен в больницу.