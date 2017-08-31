В столице реорганизуют городской центр крови

Так, в ходе заседания был одобрен проект образования коммунальной некоммерческой организации под названием "Киевский центр крови". Такой центр планируют организовать за счет слияния предприятия "Дорожная станция переливания крови ЮЖЗД ", а также Киевского центра крови. Такие сведения распространила ранее пресс-служба Киевсовета.

Известно сейчас, что оборудование центра крови аппаратурой находится на уровне 80-90-ых годов. А за последние же 12-ть лет техническая база данного учреждения не обновлялась. Оборудование устарело.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в августе задержали мужчину, который грозился взорвать больницу.