12:38 31.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице реорганизуют городской центр крови

В рамках заседания комиссии Киевгорсовета по делам здравоохранения депутаты одобрили решение о создании городского центра крови.

В столице реорганизуют городской центр крови

Так, в ходе заседания был одобрен проект образования коммунальной некоммерческой организации под названием "Киевский центр крови". Такой центр планируют организовать за счет слияния предприятия "Дорожная станция переливания крови ЮЖЗД ", а также Киевского центра крови. Такие сведения распространила ранее пресс-служба Киевсовета.

Известно сейчас, что оборудование центра крови аппаратурой находится на уровне 80-90-ых годов. А за последние же 12-ть лет техническая база данного учреждения не обновлялась. Оборудование устарело.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в августе задержали мужчину, который грозился взорвать больницу.


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