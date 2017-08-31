17:48 31.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице некоторые троллейбусы поменяют схемы движения

С 21-го часа вечера первого сентября до 12:00 второго и с 21:00 второго до полудня третьего будет закрыто передвижение некоторых троллейбусов.

В столице некоторые троллейбусы поменяют схемы движения

Так, речь идет про закрытие движения таких маршрутов троллейбусов – номер 43, а также номер 50, номер 91Н – от Дарницкого и до Лыбидской площади. Такие данные недавно распространили в пресс-службе КГГА.

На данный период эти троллейбусы будут ходить так: № 43: "Киберцентр Голосеевский - Лыбидская; маршрут 50 будет функционировать согласно маршруту номер 50к; а также маршрут номер 91Н – от ж/д вокзала до Лыбидской, а также от Милославской до дарницкой площади и обратно.

Как сообщал УРА-Информ, в августе некоторые троллейбусы меняли маршрут на Соломенке.


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