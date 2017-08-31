В Киеве со стрельбой ограбили бизнесмена

При этом нападавшие устроили стрельбу и ранили одного человека. Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции на своей странице в Facebook, инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

Нападавших было трое и они похитили из багажника сумку с деньгами. Перед этим они разбили стекло автомобиля и применили неустановленное огнестрельное оружие. В результате ранение плеча получил бизнесмен, который был в машине один, а злоумышленники скрылись с места происшествия на сером BMW. Уже через час правоохранители нашли иномарку похитителей, однако грабителей в ней не было.

На место выехали патрули и следственно-оперативная группа. Сейчас полиция опрашивает свидетелей происшествия и проводит следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина. В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.