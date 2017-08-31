13:20 31.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сотни туристов застряли в "Жулянах" по вине турфирмы

В аэропорту "Жуляны" сотни пассажиров не могут вылететь в Испанию, поскольку все их рейсы были отменены. Об этом сообщает "ТСН.ua".

Сотни туристов застряли в

Как отмечается, люди находятся в ожидании рейса уже около трех часов.

"Нам аэропорт объявил, что туроператор не оплатил авиакомпании этот перелет и сейчас, по сути, около 100 человек находятся в аэропорту и просто не могут улететь. Пострадало два рейса, первый Киев-Аликанте, а второй – Киев-Тенерифе. Это чартерные рейсы от авиакомпании Dart", - рассказал один из т уристов.

В данный момент туроператор не выходит на связь ни по одному номеру, а многие номера попросту отключены, либо на них срабатывает автоответчик.

При этом в аэропорту "Жуляны" подтвердили, что это резонансный случай и раньше никогда такого не было. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержан сотрудник полиции в аэропорту "Жуляны". Полицейский попала на взятке в семь тысяч. долларов. 


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