Сотни туристов застряли в "Жулянах" по вине турфирмы

Как отмечается, люди находятся в ожидании рейса уже около трех часов.

"Нам аэропорт объявил, что туроператор не оплатил авиакомпании этот перелет и сейчас, по сути, около 100 человек находятся в аэропорту и просто не могут улететь. Пострадало два рейса, первый Киев-Аликанте, а второй – Киев-Тенерифе. Это чартерные рейсы от авиакомпании Dart", - рассказал один из т уристов.

В данный момент туроператор не выходит на связь ни по одному номеру, а многие номера попросту отключены, либо на них срабатывает автоответчик.

При этом в аэропорту "Жуляны" подтвердили, что это резонансный случай и раньше никогда такого не было.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержан сотрудник полиции в аэропорту "Жуляны". Полицейский попала на взятке в семь тысяч. долларов.