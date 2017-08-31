С завтрашнего дня в киевском метро в обороте будут только синие жетоны

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

По информации ведомства, жетоны старого образца принимают в "Политехнический институт", "Дорогожичи", "Дарница" и "Майдан Независимости" с 8 до 19 часов.

Также стало известно, что пассажиры уже обменяли более 100 тысяч зеленых жетонов. Таким образом, с первого сентября воспользоваться для проезда можно будет только синим жетоном.

Кроме того, для прохода в подземке можно воспользоваться бесконтактной банковской картой, картой метро, ​​проездными билетами или карточкой киевлянина.

"Завтра в обращении будут только синие жетоны. Большинство наших пассажиров уже пользуются карточками", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Набережной в понедельник вечером, 7 августа, перевернулся только что купленный BMW. В результате аварии пять человек получили травмы.