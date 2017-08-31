Кличко уволил Бондаренко с должности руководителя аппарата КГГА

Против него проводится расследование по факту использования поддельных документов. Об этом в четверг, 31 августа, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

При этом пресс-служба КГГА напомнила, что 7 июня Кличко отстранил Бондаренко от выполнения должностных обязанностей на время проведения расследования.

22 августа руководитель аппарата столичной администрации подал заявление об увольнении, я его подписал, - пояснил городской голова, добавив, что расследование по нему продолжается и теперь - слово за правоохранителями.

Он также отметил, что Бондаренко был назначен руководителем аппарата КГГА в порядке перевода из секретариата Киеврады. Там он работал в должности управляющего делами и туда он был также назначен переводом из аппарата Верховной Рады Украины, - напомнил Кличко, пояснив, что принятие на государственную службу осуществлялось в соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации сегодня, 31 августа, объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного диплома высшего учебного заведения.