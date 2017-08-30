16:40 30.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172609:mysnichenko

В столице поменяют схему движения троллейбуса №93Н

31-го августа 2017-го года планируется поменять схему движения маршрута троллейбуса номер 93Н.

В столице поменяют схему движения троллейбуса №93Н

Так, маршрут движения данного троллейбуса будет изменен уже с 00 часов 30 минут и до 03 ч. 30 минут. Известно, что движение ночного маршрута №93Н поменяют по причине проведения ремонта контактной сети по бул. Тараса Шевченко. Такие сведения недавно распространили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Движение указанных троллейбусов хотят организовать по автотрассе: "Ул. Чернобыльская – пр..Победы - Воздухофлотский - Огиенко – ж/д вокзал" Южный "и также в обратном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в начале августа был изменен маршрут троллейбуса номер 91Н.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив