В столице поменяют схему движения троллейбуса №93Н

Так, маршрут движения данного троллейбуса будет изменен уже с 00 часов 30 минут и до 03 ч. 30 минут. Известно, что движение ночного маршрута №93Н поменяют по причине проведения ремонта контактной сети по бул. Тараса Шевченко. Такие сведения недавно распространили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Движение указанных троллейбусов хотят организовать по автотрассе: "Ул. Чернобыльская – пр..Победы - Воздухофлотский - Огиенко – ж/д вокзал" Южный "и также в обратном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в начале августа был изменен маршрут троллейбуса номер 91Н.