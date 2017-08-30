05:00 30.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172514:mysnichenko

В столице 32 тысячи детей впервые пойдут в школу

Первого сентября 2017-го года в столице в первый раз в своей жизни отправятся в школу 32 тысячи детей.

В столице 32 тысячи детей впервые пойдут в школу

Так, в нынешнем году за парты впервые сядут 32 тысячи детей. Эти данные в рамках заседания коллегии КГГА передала глава Департамента образования и науки, а также молодежи и спорта - Елена Фиданян. Согласно ее сообщению – в 2017-ом году в столице в первый класс идут 32 тысячи детей. Это – по Украине второй показатель – после Днепропетровщины – отметила она.

Как сообщал УРА-Информ, в ходе заседания 29 августа мэр столицы В. Кличко анонсировал открытие в городе трех новых школ – в 2017 году. Также будут открыты десять детсадов – как новых, так и после ремонта.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив