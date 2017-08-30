В столице 32 тысячи детей впервые пойдут в школу

Так, в нынешнем году за парты впервые сядут 32 тысячи детей. Эти данные в рамках заседания коллегии КГГА передала глава Департамента образования и науки, а также молодежи и спорта - Елена Фиданян. Согласно ее сообщению – в 2017-ом году в столице в первый класс идут 32 тысячи детей. Это – по Украине второй показатель – после Днепропетровщины – отметила она.

Как сообщал УРА-Информ, в ходе заседания 29 августа мэр столицы В. Кличко анонсировал открытие в городе трех новых школ – в 2017 году. Также будут открыты десять детсадов – как новых, так и после ремонта.